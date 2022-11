Het nieuws van de week in vogelvlucht: dit gebeurde in uw gemeente

OLDENZAAL - Iedereen wil internet en goed bereik op de smartphone. Daar is een zendmast voor nodig. Maar o wee als het gevaarte in de buurt komt te staan van de eigen woning. Dan zijn de rapen gaar en komen omwonenden in verzet: ‘Not in my backyard’. Lees hier de nieuwsupdate van Oldenzaal.

ALMELO - Het dak moet eraf, dacht plaaggeest Pietje Pech en stuurde de vrachtwagen de lage tunnel in. Groot succes, het dak gíng eraf. Van voor tot achter. Kan allemaal in Almelo. Er was vooral klein nieuws deze week. Over Hegeman, pieten die een dief grijpen, verkeersdrukte door afsluitingen en pingpong tegen Parkinson. Een kort overzichtje van wat u misschien heeft gemist. Lees hier de nieuwsupdate van Almelo.

HAAKSBERGEN - We gooien het winkelwagentje minder vol en kiezen vaker het huismerk. De Jumbo-brothers zien dat we zo de crisis proberen te bestrijden. En leuk: Erik ten Hag vindt zijn ‘kale klets’ ‘Omeunig mooi’. Alles valt echter in het niet bij de knal van de klaphamer, die Bram bijna een jaar geleden fataal werd. Zijn ouders doen hun verhaal in de rechtbank. Bekijk hier de nieuwsupdate van Haaksbergen.

TWENTERAND - Afgelopen week het nieuws in Twenterand niet op de voet gevolgd? Journalist Ferry de Goeijen praat u bij over de belangrijkste gebeurtenissen. Over bonje aan de Schoolstraat, een weiland voor statushouders, gratis tampons en maandverband, ‘bingo’ in garageboxen en een rechtszaak tegen de provincie. Lees hier de nieuwsupdate van Twenterand.

HENGELO/BORNE/DELDEN - Het is proppen in steden en dorpen. En dat leidt tot verzet. In Delden, waar een verkeerde kies in het historische centrum dreigt te worden geplaatst. In Borne waar de gemeente burgers en een projectontwikkelaar op haar pad vindt. En in Hengelo? Die wordt een beetje wanhopig. Wanneer wordt er nou iets in de oude V&D gepropt? Lees hier de nieuwsupdate van Hengelo, Borne en Delden.