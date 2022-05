Het nieuws van de week in vogelvlucht: drama bij kampioensfeest in Losser en vv Oldenzaal knokt voor voortbestaan

‘Trots op 108 jaar voetbal’ is de niet te missen boodschap op de website van vv Oldenzaal. ‘Zouden de oprichters van vv Oldenzaal ooit hebben kunnen vermoeden dat de vereniging die door hen op 24 mei 1914 is opgericht ook na 100 jaar nog volop in het midden van de Oldenzaalse samenleving staat? Een eeuw later kunnen we de balans opmaken.’ Tegen dat laatste valt helemaal niks in te brengen. Sterker nog, de urgentie om de balans op te maken, is nu sterker dan ooit.