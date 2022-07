Hoe de vakantiereis al een belevenis op zich is: van stinkende wc’s tot trauma’s

Twente Boven | Met Video Twentena­ren staan niet in de file naar Zandvoort voor verkoeling: Het Hulsbeek biedt soelaas

Als de thermometers in Nederland de grens van 25 graden Celsius passeren, trekken we massaal naar de stranden. Scheveningen, Zandvoort of Bloemendaal. De autowegen richting de zee slibben dicht. Maar in die zomerfiles vind je waarschijnlijk weinig Tukkers, want die hebben hun eigen strand en water. Tussen Hengelo en Oldenzaal ligt Het Hulsbeek.

