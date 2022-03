Hoe Oldenzaal na al die jaren zijn eigen stuwwal krijgt en een ooievaar bij Rouwers voor verwarring zorgt in Agelo

Wa’k zegg’n wol. Een wekelijkse rubriek met (eigen)aardige berichten uit Noordoost-Twente. In deze aflevering: hoe er dankzij de plannen voor landgoed De Hulst eindelijk een stuwwal ontstaat op OIdenzaals grondgebied en café Rouwers in Agelo alles uit de kast haalt om nieuw personeel binnen te halen.

Oldenzaalse stuwwal

Het is dat de Oldenzaalse stuwwal al ver vóór de opening van de grensopening Oldenzaal Autoweg (in 1985) een begrip in de regio was. Anders zou je bijna gaan denken dat beide aanduidingen afkomstig zijn uit de koker van hetzelfde -geografisch niet zo sterk onderlegde- marketingbureau. Zoals de grensovergang op de A1 in De Lutte ligt, zo liggen de heuvelen op de ‘Oldenzaalse’ stuwwal eveneens in het uitgestrekte buitengebied van het dorp van de Hellehond.

Maar na jaren van pronken met de veren van de buurman krijgen de Oldenzalers nu hun eigen stuwwalletje. Wie landgoed De Hulst rijdt, fietst of wandelt, kan het niet zijn ontgaan. Achter de plek waar de laatste restanten van de oude boerderij zijn verwijderd, is een langgerekte molshoop te zien. Vrachtwagens vol zand hebben daar de afgelopen week hun lading gedropt. Het kan niet anders of het zand is nodig voor werkzaamheden op het terrein van De Hulst. Nog dit jaar wordt begonnen met de bouw van acht luxueuze appartementen op het landgoed.

De kans dat het Oldenzaalse stuwwalletje een blijvertje is, lijkt daardoor vrij klein. Als dat zo is, is er gelukkig altijd nog die andere stuwwal. Die ligt er al jaren er is voorlopig nog niet van plan te verdwijnen.

Creatief werven

Café-restaurant Rouwers aan de Denekamperstraat in Agelo geniet een zekere reputatie in deze contreien. Niet in de laatste plaats vanwege de ongeëvenaarde humor die Herman Rouwers tentoon spreidt bij het opnemen en uitserveren van de bestellingen. Een kwaliteit waarmee de bijdehante horeca-ondernemer nietsvermoedende gasten soms in totale verwarring achterlaat.

Of zoon Gerben over diezelfde gave beschikt, is de redactie niet bekend. Dat Rouwers junior de cursus creatief werven met succes heeft gevolgd, staat echter wel vast. Onder het motto ‘Vlieg jij ons team binnen’ plaatst hij een ooievaar voor het bedrijf. Een actie die voor veel ‘praat’ zorgde in de omgeving. Is Gerben papa geworden? Is Herman opa geworden? Niks van dat alles. Rouwers is gewoon op zoek naar nieuwe, enthousiaste medewerkers. En die zijn op dit moment nog schaarser dan een wedstrijd waarin Ajax de nul weet te houden.

Tuurlijk, erkent Gerben, moet er hard gewerkt worden in de horeca. Maar behalve een goed loon staat daar ook heel veel tegenover. Je leert omgaan met gasten én met kritiek, leert flexibel te zijn en te denken in oplossingen en als persoon groei je ook. Werken in de horeca doet je verlegenheid verdwijnen als sneeuw voor de zon. Vraag het maar aan Herman, die weet daar alles van.