Hoe slimme vos met poep zijn concurrent op afstand houdt; en andere tekenen van de kraamtijd in Twentse natuur

Clown Max (65) uit Losser gooit na bijna 30 jaar het roer om: ‘Ooit moet een clown toch stoppen’

LOSSER - Zieke kinderen even een moment van onbezorgd geluk brengen. Dat was bijna 30 jaar lang het leven van clown Max Kolbrink (65) uit Losser. „Een roeping die me gelukkig maakte.” Hij kon zich niet anders voorstellen. Tot corona hem tot verandering dwong. Kolbrink slaat een nieuwe weg in als kunstenaar. Tot zijn eigen verrassing.

24 maart