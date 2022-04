Hoe wethouder Ilse haar Dinkelland inruilt voor Deventer en een valse start dreigt voor SV Losser na een avondje carnaval

WA’K ZEGG’N WOLWa’k zegg’n wol. Een wekelijkse rubriek met (eigen)aardige berichten uit Noordoost-Twente. In deze aflevering: hoe Deventer na Frits Rorink opnieuw een CDA-wethouder uit Noordoost-Twente weet te verleiden en het carnaval de degradatiezorgen van AJC’96 in Losser vergroot.

Daar komt Ilse!

Is het een (tijdige) vlucht naar voren of de logische beloning voor goed bestuurlijk werk in het Dinkellandse? Wie het weet, mag het zeggen. Feit is dat de kandidatuur van Ilse Duursma als CDA-wethouder in Deventer toch wel verrassend mag worden genoemd. En, gezien de uitkomst van de laatste verkiezingen, misschien ook wel een uitkomst voor de ervaren bestuurder. Want een terugkeer van twee CDA-wethouders in de nieuwe coalitie lijkt geen prioriteit te hebben bij Lokaal Dinkelland.

Het telefoontje van de partijgenoten uit de Hanzestad kwam dus als geroepen. Die hadden eerder al Frits Rorink uit Oldenzaal verleid om naar Deventer te komen. Een transfer die voor beide partijen prima uitpakte. Ilse zelf is opgetogen over de mooie stap die ze lijkt te gaan maken. Het wethouderschap in een stad als Deventer is een kans die ze niet kon laten lopen. En het CDA Dinkelland is trots dat Duursma hiervoor benaderd is.

Noordoost-Twente blijkt dus een perfecte kweekvijver te zijn voor CDA-bestuurders met ambitie. Mocht het CDA in Losser dus buiten de boot vallen in de coalitievorming, dan hoeft Harry Nijhuis niet te wanhopen. Als Ilse mag aanschuiven in Deventer dan moet het al raar lopen wil hij geen interessante aanbieding krijgen uit een minstens zo interessante stad.

Carnavalskater

Aan ambities geen gebrek bij de voetbalclubs in Losser. Komen AJC’96 en KVV Losser nu beide nog uit in de derde klasse, onder de nieuwe naam Sport Vereniging Losser hoopt de fusieclub uit te kunnen groeien tot een stabiele tweedeklasser. Of dat op korte termijn gaat lukken, is nog even de vraag. Want door het 1-1 gelijkspel van AJC afgelopen zondag tegen Bergentheim zijn de kansen op klassebehoud er niet groter op geworden. Met nog negen wedstrijden te spelen is de club nu net boven de degradatiestreep terug te vinden.

Zuur als je dan leest dat een aantal selectiespelers er geen moeite mee had in de nacht van zaterdag op zondag stevig aan de boemel te gaan. Want, carnaval moet gevierd worden in het Dinkeldorp! Het zal de prestaties op het veld niet ten goede zijn gekomen. Mocht AJC aan het eind van de competitie twee punten te kort komen om ook volgend seizoen in de derde klasse uit te komen, zal dat feestje ongetwijfeld nog eens ter sprake worden gebracht. Een schrale troost als het misgaat: met bijna 1200 leden wordt SV Losser dan wel de grootste vereniging in de vierde klasse van het zaterdagvoetbal.