‘IJszwemmen’ in het Hulsbeek in Oldenzaal: 20 graden in de lucht, 13,5 in het water

Bloemsier­kunst Marion neemt klantenpor­te­feuil­le van bloemist Erik uit Oldenzaal over: ‘Cirkel is rond’

OLDENZAAL - Na bijna 35 jaar zet Erik Oude Mulders een punt achter zijn bloemsierkunstzaak aan de Steenstraat in Oldenzaal. „Maar ik doe dat met een warm gevoel, want ik draag mijn klantenportefeuille over aan Bloemsierkunst Marion.”

30 oktober