In Rossum kun je uitvaartbegeleiding ook door kerkvrijwilligers laten doen: ‘Graf wordt met de schop gegraven’

„Binnen de Plechelmus Parochie zijn we als geloofsgemeenschap Rossum nog de enige die deze bijzondere aandacht en zorg rond het overlijden van een dierbare aanbieden”, zegt Marietje Postel (74). Ze is geboren en getogen in het Dinkellandse dorp en al jaren actief voor de kerk. Sinds ze zeven jaar geleden stopte met haar werk in de mediatheek van het Carmel College aan de Potskampstraat in Oldenzaal, is ze vrijwillige uitvaartbegeleider in de geloofsgemeenschap.