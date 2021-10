Indrukwekkend afscheid van Michel Lage Venterink op hoofdveld Quick ’20

Werkstraf voor Oldenzaal­se ‘stripper’ met twee hennepkwe­ke­rij­en

5 oktober OLDENZAAL/ENSCHEDE - Isak C. (40) loopt op 19 januari 2019 het politiebureau in Oldenzaal binnen om te vertellen dat er hennepkwekerijen zijn in twee woningen die hij huurt. Het blijkt te kloppen, in woningen die C. huurt aan de Engelwortel in Oldenzaal en Porseleinvlinder in Enschede worden meer dan 1200 hennepplanten gevonden.