Initiatiefgroep boeren in Breklenkamp stopt voorlopig met pilot: Perspectief voor boeren is volledig uit beeld

De initiatiefgroep bestaat uit zes agrarische ondernemers en is drie jaar geleden in het leven geroepen. De boeren wilden op die manier meepraten over de vele ontwikkelingen en uitdagingen waar het gebied voor staat. „Al drie jaar lang zijn we bezig om perspectief en een toekomst te houden voor de (jonge) boeren in dit gebied”, schrijft de groep in een brief aan de Tweede Kamer. „We hebben enorm veel tijd en energie gestoken in gesprekken en overleggen, echter tot op de dag van vandaag zonder ook maar enig resultaat. Het lijkt er op dat alleen het perspectief voor de natuur belangrijk is, perspectief voor de boeren is volledig uit beeld.”