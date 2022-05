Irritatie, verdriet en boosheid over wandelpad naar Volthe, miniconcert in Oldenzaal en Mariakapel in Overdinkel



NIEUWSUPDATEOLDENZAAL - Het was weer eens zo’n week met heel veel emoties in Noordoost-Twente. Irritatie over de afsluiting van de populaire Trambaanroute net buiten Oldenzaal, tranen van verdriet bij het miniconcert dat ENorm voor Tonnie Buitink gaf en pure boosheid over nieuw vandalisme in een Mariakapel in Overdinkel. Gelukkig wordt er in Saasveld hard en met veel enthousiasme gewerkt aan alweer een nieuw Twents theaterstuk. Wie durft er nog te zeggen dat er in deze regio nooit iets gebeurt?