Jan Huiskes stopt na 16 jaar met Bistro Puur: ‘Wil me richten op vegetarische bitterbal’

Op de es golft nu de aardappel: akkerbou­wers slaan vleugels uit naar Twente

OOTMARSUM - Het is op de aloude Ageler Es een bijzonder beeld: eindeloze aardappelvelden in plaats van mais en gras. Maar ook elders in Twente rukt de aardappel op. Om aan de groeiende vraag naar consumptieaardappelen te kunnen voldoen, slaan akkerbouwbedrijven uit Noord-Twente steeds meer hun vleugels uit naar andere delen van de regio.

8 juli