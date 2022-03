Klassieke auto’s en solexclub op Oldtimerdag op Plechelmusplein in Oldenzaal

Nu het voorjaar zich aandient, zijn de oldtimers ook steeds vaker op de weg te bewonderen. Of het nu knalrode Kevers zijn, mintgroene VW-busjes, sportieve cabrio’s of andere klassieke auto’s, ze oogsten vaak bewonderende blikken van de liefhebber. Oldenzaal Promotie, organisator van deze activiteit in hartje Oldenzaal, geeft aan dat van oldtimers gesproken kan worden als een voertuig al langer dan dertig jaar niet meer in productie is. De bezitters van een oldtimer die hun bezit op het Plechelmusplein willen presenteren aan het publiek kunnen zich aanmelden door te bellen met 0541-514023 of een mail te sturen naar info@oldenzaalpromotie.nl.