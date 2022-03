Lijsttrekkers in Oldenzaal, Losser en Dinkelland langs de meetlat, pareltjes in Losser en onverwacht nieuws over Noabershof

Vrouwen. Terugkijkend op drie debatten in Oldenzaal, Losser en Dinkelland valt één ding op: het lijsttrekkerschap in deze drie gemeenten is vooral een mannelijke aangelegenheid. In het gemeentehuis van Denekamp stond niet één vrouw op het podium. In Losser had dat wel gekund, ware het niet dat Burgerforum Harold Sligman naar voren schoof voor het debat en niet Lies ter Haar. Uitzondering op de regel was Oldenzaal. Met Petra Oude Engberink (WG) en Mari-Ailo-Zaia (D66) stonden daar twee vrouwen achter de microfoon. Het hadden er zelfs drie kunnen zijn als Maaike Rödel (CDA) zich vanwege corona niet op het laatste moment had moeten afmelden.