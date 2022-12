Met ‘deurwissel’ draagt Emma (24) Café ‘n Deurloop in Ootmarsum over aan Niek (22): ‘Kan ik een keer aan andere kant van de bar zitten’

Na een grondige renovatie - het volledige pand werd opnieuw ingericht - begon het langzaamaan weer te lopen. Al had het niet veel gescheeld of ‘n Deurloop was er nu helemaal niet meer geweest. Erik Damink, die het pand in 2019 overnam, had plannen om er appartementen te realiseren. Maar toen Schutte zich bij hem meldde met de mededeling het best te willen proberen als uitbaatster, werd besloten het café nog een kans te geven.