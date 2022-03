Michael verdient zijn brood met de verkoop van Amerikaanse retro in Oldenzaal: ‘Duurste flipperkast kost 33 mille’

Wie over de Enschedesestraat rijdt is het vast niet ontgaan: retro koelkasten, flipperkasten en benzinepompen sieren sinds kort de etalage van het bedrijfspand pal naast Avia tankstation. Het pand is niet te missen, want de gevel is getransformeerd tot een ware blikvanger. Een enorme afbeelding van een Amerikaanse ‘highway’ in Las Vegas trekt de aandacht met daaronder in grote letters: The Oldies Saloon. De naam verraadt het al: dit is de plek waar fans van retro spullen hun hart kunnen ophalen. Wie in het bezit wil komen van een oude flipperkast moet alleen wel een goed gevulde portemonnee meenemen. „De duurste die ik hier heb staan kost 33.000 euro.”