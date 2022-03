Na goed ontbijt praat Harry Nijhuis (CDA Losser) bij met voorganger Joop en is er overleg over dialectquiz

Op de dag van de verkiezingen is het vertrouwen in een goede afloop voor zijn CDA groot bij Harry Nijhuis. Zo groot dat de Luttenaar zelfs de verwachting durft uit te spreken dat zijn partij weer de grootste wordt. Met een verschil van slechts 21 stemmen was het Burgerforum dat vier jaar geleden de meeste stemmen vergaarde. Of het CDA weer de grootste wordt, zal woensdagavond in ’t Lossers hoes duidelijk worden als de laatste stemmen zijn geteld.

Bespiegelingen

In afwachting van dat moment prijst Nijhuis zich gelukkig met het stralende voorjaarszonnetje dat het voor hem geen straf maakt om thuis te zijn. Hij is de dag begonnen met een ‘uitgebreid ontbijt’. Later op de dag at hij in een horecagelegenheid in de dorpskern van De Lutte een broodje met Joop Hassink, zijn voorganger als wethouder in het college van Losser. Waar de mannen het over hadden? Bespiegelingen (‘ins blaue hinein’) over wat deze spannende verkiezingsdag hun partij gaat brengen. Niet alleen in Losser, maar ook in Enschede waar Hassink nog steeds betrokken is bij het CDA.

Quote Ongeacht wat er uit de bus komt, ik heb er een goed gevoel over Harry Nijhuis, lijsttrekker CDA Losser

Voor zover dat mogelijk is, probeerden de twee zich ook voor te bereiden op de uitslag zoals die zou kunnen zijn. Ongeacht hoe die uitslag eruit gaat zien, Nijhuis heeft er een goed gevoel over: „Op alle fronten kunnen we terugkijken op een mooie en zeer intensieve campagne. In de weekbladen, digitaal maar ook met billboards. We hebben een mooie kandidatenlijst en een goed programma gepresenteerd. Ons valt denk ik niks te verwijten.”

Petje op, petje af

Tussen alle politieke beslommeringen door was er ook nog tijd voor een overleg over de jaarlijkse dialectavond van historische vereniging De Dree Marken, die woensdag 23 maart wordt gehouden in dorpshoes Erve Boerrigter. Een vast onderdeel van die avond is de dialectquiz (‘petje op, petje af’) , die gepresenteerd wordt door Nijhuis. Niet omdat hij de lijsttrekker van het CDA is, maar omdat hij daarvoor streektaalconsulent was.