Net gewend aan de spoedpost in Hengelo, moeten inwoners van Noordoost-Twente misschien wéér verder rijden

Niemand die er nog met een woord over rept. Want: het is zoals het is. En gedane zaken nemen nu eenmaal geen keer. Voor een ‘spoedje’ in de avond/nacht en in het weekend ga je naar Hengelo. Net vertrouwd met het idee, bestaat de kans dat ook de spoedpost in Hengelo dicht gaat. En dus moeten al die Tilligterenaren, Oldenzalers, inwoners van Lattrop, Denekamp en noem maar op na 23.00 uur naar Almelo of Enschede. Als de sluiting doorgaat uiteraard.