Nog geen groen licht voor padelbanen Ready in Oldenzaal; buurt vreest geluidsoverlast

Lossers openlucht­the­a­ter strikt Youp van ‘t Hek op de valreep: ‘Afscheids­tour­nee moésten we bij zijn!’

LOSSER - Tevergeefs probeerde Openluchttheater Brilmansdennen in Losser Youp van ’t Hek de afgelopen jaren te strikken voor een optreden in het dorp. Nu de cabaretier druk is met zijn afscheidstournee, is het tóch zover. Youp komt. Op de valreep. De kaartverkoop voor de voorstelling op 15 juni loopt voortreffelijk.

7 mei