Oldenzaal krijgt nieuw spoor en perron om ruimte te geven aan snellere trein naar Berlijn

De internationale trein tussen Amsterdam en Berlijn moet vanaf december 2023 een half uur sneller gaan rijden. Daarvoor is het nodig dat de trein kan doorrijden over het doorgaande spoor bij station Oldenzaal.

Nu kan dit niet, omdat de stoptrein Zutphen-Hengelo-Oldenzaal daar vier minuten stil staat om van rijrichting te wisselen. Precies op dat moment moet de trein naar Berlijn daar in de nieuwe dienstregeling passeren.

Stoptrein op andere tijd kan niet

Het is geen optie om de stoptrein naar Hengelo en Zutphen op andere tijden te laten rijden, omdat daarmee de overstap in Hengelo en Zutphen niet meer aansluit op andere treinen in de regio. Daarom komt er in Oldenzaal een nieuw stuk spoor en een perron, waar de stoptrein stil kan staan.

Aangesloten op bestaand perron

Het nieuwe spoor en perron komen aan de noordkant van het station. Het stuk spoor van 130 meter komt naast het bestaande spoor 1 en wordt met een wissel aangesloten. Het nieuwe perron wordt met een pad aangesloten op het bestaande perron van spoor 1. Reizigers kunnen het nieuwe perron dus op en af via het bestaande perron van spoor 1. Maar dit is ook mogelijk via een trap en hellingbaan vanaf het busstation.

Trein kan sneller langs Oldenzaal

Doordat de internationale trein nu vrij baan heeft, kan die sneller rijden. Namelijk 80 in plaats van 70 kilometer per uur. De werkzaamheden beginnen naar verwachting begin 2023. De nieuwe dienstregeling gaat in op 10 december 2023.