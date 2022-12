Oldenzaalse basisscholieren gaan ‘nu al’ naar de middelbare school, want hun eigen locatie ondergaat metamorfose

Nieuwe president van Oldenzaal­se Kadolster­men­ne­kes wil terug naar de basis: ‘Carnaval is feestvie­ren hè!’

OLDENZAAL - Als nieuwe president van De Kadolstermennekes, de grootste en belangrijkste carnavalsvereniging in Oldenzaal, wil Niels Seinen terug naar waar het echt om gaat: carnaval vieren. „Onze vereniging is zo goed en serieus in organiseren, dat we dat soms vergeten.” De president wijdt verder uit over kindercarnaval, het kapellenfestival én vrouwen binnen De Kadolstermennekes.

17 december