Gek op belegde broodjes? Losser krijgt een Broodbode: ‘Kan niet wachten!’

LOSSER/ENSCHEDE - Of ze wakker ligt van deze nieuwe, grote stap? Sanne Doppen schudt van nee. „Ik geniet vooral van de voorbereidingen”, klinkt het vrolijk. In mei opent ze de deuren van De Broodbode in Losser. Daar, aan de Kerkstraat 14, start voor de kersverse ondernemer een nieuw avontuur.

22 maart