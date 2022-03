Omvangrijke problemen rond bezorging krant in Noordoost-Twente door samenloop van incidenten

In Ootmarsum wordt momenteel vanwege het uitvallen van bezorgers een beroep gedaan op zogeheten calamiteitenbezorgers. Het zijn bezorgers zonder vast gebied die overal uit het land kunnen worden ingevlogen om tijdelijk de bezorging van wijken over te nemen. De calamiteitenbezorger van dienst viel zelf echter uit. Nu wordt met spoed een nieuwe bezorger ingewerkt.

In Oldenzaal en De Lutte heeft een familie die een groot aantal wijken voor haar rekening nam het werk onverwacht neergelegd. „We hoopten vrijdag nog dat te kunnen sussen”, aldus de regiomanager van DPG Media die de bezorging in dit deel van Twente onder zijn hoede heeft. „Maar dit weekend en ook maandagochtend bleken kranten opnieuw niet bezorgd.”

De hoop is dat de grootste hiaten in de bezorging vandaag zijn opgelost. „Mocht dat niet zo zijn, overwegen we om extra kranten neer te leggen bij een depot of bij de Spar in De Lutte. Als het zo ver mocht komen, horen de abonnees dat via de lezersservice”, zegt de regiomanager.