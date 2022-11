Op een rijtje: wat is er de komende week zoal te doen in Noordoost-Twente?

Wat is er de komende tijd te doen in Noordoost-Twente? Van concerten tot gala’s en van voorstellingen tot sportevenementen, wij zetten het op een rijtje.

‘The Insult’ in de Stiftsschool

In de Stiftsschool in Weerselo is donderdagavond om 19.30 uur de film ‘The Insult’ te zien. Deze gaat over een conflict tussen een Libanese christen en een Palestijnse vluchteling. De neerwaartse spiraal die volgt leidt tot een rechtszaak van nationaal belang, waarbij goed zichtbaar is hoe de Libanese burgeroorlog nog steeds een schaduw op het heden werpt. De entree is gratis, er wordt na afloop om een vrijwillige bijdrage gevraagd.

Gala’s in Beuningen

Het carnavalsseizoen komt langzaamaan op gang, ook in Beuningen. Vrijdag, zaterdag en zondag wordt het aanwezige publiek bij Streekrestaurant ‘t Sterrebos getrakteerd op buuts, zang en dans. Vrijdag en zaterdag start het programma om 20.00 uur, zondag om 16.00 uur.

Neil Young Avond Kakelbont

De Neil Young Mirror Band viert vrijdag de 77ste verjaardag van de Canadese zanger Neil Young. De Veendamse formatie, bestaande uit Gerry Wolthof (zang, gitaar en mondharmonica), Lex Koopman (gitaar en zang), Marcel Wolthof (drums) en Andre van der Werf (basgitaar) staan vanaf 20.30 uur op het podium bij Kakelbont in Tilligte. Entree bedraagt vijftien euro, reserveren kan via 0541-221505.

Leedkesfestival Rouwhorst

Het is een populair onderdeel van het carnavalsseizoen in Oldenzaal: het Leedkesfestival bij Rouwhorst. Zaterdagavond strijden verschillende artiesten om de titel ‘Oldenzaals Carnavalslied’. En natuurlijk het afscheid van stadsprins Rob en sik Marco. Entree is gratis.

The Kilkennys in De Bond

De klanken van typische Ierse muziek klinken zaterdag bij Stadstheater De Bond in Oldenzaal. De band The Kilkennys, bestaande uit vier jongemannen, vertalen de muziek van hun land naar een nieuwe generatie zonder de essentie van het genre geweld aan te doen. De entree bedraagt 25 euro, inclusief een drankje. Het optreden begint om 20.15 uur.

Pepernotenconcert Overdinkel

De jeugdleden van Muziekvereniging Concordia uit Overdinkel geven zondagmiddag om ongeveer 16.15 uur, na de intocht van Sinterklaas, een concert in het ‘Muziekhoes’ aan de Hoofdstraat 66a in het dorp. Tijdens het pepernotenconcert kunnen de aanwezige kinderen Sinterklaas en zijn pieten ontmoeten.

Bach bij Erve Kraesgenberg

Het tweede videoconcert in de reeks ‘Bach in Erve Kraesgenberg’ vindt op zondag 13 november om 15.00 uur plaats in het gebouw aan de Bookholtlaan 25 in Losser. De entree bedraagt zeven euro per persoon, daar is een kopje koffie of thee bij inbegrepen.

Deel je zorg café

Bij Boerderij Stakenboer kunnen lotgenoten elkaar ontmoeten tijdens een nieuw ‘Deel je zorg’ café. Maandag 14 november zijn mantelzorgers welkom om bij te praten en om informatie in te winnen tijdens een lunch. Het café is geopend tussen 12.30 en 14.00 uur. De entree is gratis, voor de lunch wordt een bijdrage van twee euro gevraagd.

Autisme Ervaringstent

In een speciale ‘autisme ervaringstent’ kunnen geïnteresseerden maandag 14 november ervaren hoe de ‘wereld’ van een persoon met autisme eruit ziet. De tent staat die dag tussen 13.00 en 16.00 uur en 17.00 en 20.00 uur in het stadhuis in Oldenzaal. Aanmelden is niet nodig en er zijn geen kosten aan verbonden.