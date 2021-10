Paardrijden elitesport? Niet in Rossum: ‘Met blingbling hebben we niets’

Oude Gebouwen Nieuwe bestemming Van Oldenzaals parochie­huis, via dansen bij De Kei naar appartemen­ten

5 oktober OLDENZAAL - Ooit was de zorg voor een reine ziel van de Oldenzaalse jeugd voorbehouden aan de katholieke kerk. De pastoor had het recht ‘datgene te verbieden wat voor de goede zeden gevaarlijk kan zijn’. In het Parochiehuis H. Theresia aan de Lyceumstraat is de rol van de kerk al jaren uitgespeeld.