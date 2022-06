‘Paragraaf 60’ nekt schuurfeesten plattelandsjeugd in Grafschaft Bentheim

Het is een lelijke streep door de rekening van de Landjugend in de Grafschaft Bentheim. De plattelandsjongeren waren na de coronaluwte gebrand op een inhaalslag. Alleen al in juni waren feesten gepland in Wietmarschen, Isterberg en Veldhausen. Deze kunnen niet doorgaan. ,,De Landkreis communiceerde veel te laat over de regelwijziging. We hadden al posters gedrukt, drank, muziek en techniek geregeld”, treurt Landjugend-voorzitter Janik Kronemeyer in de Grafschafter Nachrichten. ,,De schuurfeesten bestaan meer dan 40 jaar. In een week bouwen we alles op. Het is een enorm sociaal gebeuren.”