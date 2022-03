Parkeren en binnenstad weer de smaakmakers van het lijsttrekkersdebat in Oldenzaal, maar het knetterde niet

De twijfelaars kregen gisteravond het laatste zetje. Wordt het links, rechts of toch ergens in het midden? De vonken vlogen er niet vanaf, maar het werd wel duidelijk dat er iets te kiezen valt in Oldenzaal. De binnenstad blijft een kwestie. Harry Snijders (GroenLinks) had, niet verrassend, Edgar Visscher (VVD) uitgenodigd om met hem de discussie aan te gaan over het stadscentrum. Snijders trapte zijn betoog af met de opmerking dat er te veel geld wordt gepompt in de binnenstad, terwijl de ondernemers zich een lakse houding aanmeten. Hij vindt dat de ondernemers in Oldenzaal aan ‘de tiet van de overheid’ hangen. Een standpunt waar de PvdA zich wel in kon vinden. Leon Lulofs bekroop zich het gevoel dat de gemeente als pinautomaat fungeert.