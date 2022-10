Peperdure verbouwing ‘Carmel’ in Oldenzaal: sentimenteel of onvermijdelijk besluit?

Ze gaf afgelopen week een rondleiding door de school. Marjan Weekhout, rector van het Twents Carmel College, vertelde in elke vleugel van het gebouw wat er aan mankeert. Te koud in de winter, te heet in de zomer, tocht, beslagen ramen, te kleine klaslokalen; kortom, een groot deel van schoolgebouw is ongezond. En dan heeft Weekhout het nog niet eens gehad over het hoge energieverbruik, waarvan een deel ook nog eens via de kieren, gaten en openstaande ramen - ja, ook in de winter- naar buiten vliegt. Dat is in een notendop de problematiek waar het Twents Carmel College mee te maken heeft.