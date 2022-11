Polio de wereld uit: leden van Rotary Oldenzaal poten tulpenbollen voor het goede doel

Paul Weierink plant zijn twintigste sequoia in Twente: “Bomen voor de eeuwigheid”

OOTMARSUM - Henry Ford ging hem in Oldenzaal voor, en nu is hijzelf degene die bomen plant. Al vijf jaar is Paul Weierink in de ban van de sequoia, de mythische reuzenboom uit Amerika. Al twintig plantte hij er in Twente, de laatste dit weekend.

5 november