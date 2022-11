Prins Rick (Tijert) en zijn adjudanten Remco en Johnny gaan Nettelkörnkes uit Deurningen voor in jubileumjaar

De opkomst van prins Rick 1 in café Pelle’s was vrijdagavond het hoogtepunt van het jubileumprinsenbal van de Nettelkörnkes. Omdat de vereniging alsnog zijn 55-jarig bestaan viert, was de opkomst van de nieuwe hoogheid anders dan in voorgaande jaren. In plaats van één adjudant heeft de jubileumprins twee adjudanten aan zijn zijde.

Met de paplepel ingegoten

Met een opa als medeoprichter en oud-prins van de Nettelkörnkes, een vader als oud-prins, een moeder die ook op het galapodium stond en een zus die de gala’s presenteerde, kreeg Rick Tijert (41) het feest met de paplepel ingegoten. Hij was lid van WBV De Fruitige Bende en daat elf jaar voorzitter. Tijert is coördinator verkoop binnendienst bij Uzin Utz in Haaksbergen. Zijn adjudant Remco Kerkhof is werkzaam bij Van Heteren Weg- en Waterbouw in Hengelo en is lid van dweilorkest Lavasjkierie uit Lemselo. De tweede adjudant Johnny van Rijn is eigenaar van Toilet Service Twente en maakte elf jaar deel uit van het bestuur.