Run op zonnepanelen van Boeskoolstroom: ‘Oldenzalers voelen nu meer de urgentie’

Dit is de enige plek waar Pauline (36) van Frans op den Bult een béétje kan ontspannen

DEURNINGEN - Stilzitten zit niet in haar aard. Wil ze tóch even een momentje van ontspanning, dan zet Pauline Scholten (36) het liefst een goede actiethriller op. Thuis. Op de bank. De plek waar ze na een drukke werkdag bij Frans op den Bult de boel even de boel kan laten.

16 mei