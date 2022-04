Singelpark in Oldenzaal krijgt vorm: van veel steen naar wandelpaden en groen

Het is misschien wel het meest lastige stuk van het Singelpark: het gedeelte tussen het politiebureau en het voormalige Topsport-pand aan de Deurningerstraat. De hele dag is er reuring rondom de Vestingstraat en bij de entree van De Vijfhoek. Uitgangspunt was dat de winkels en driekwart van de parkeerplaatsen bereikbaar moesten blijven tijdens de aanleg van het Singelpark. Mede daardoor duurde het werk iets langer dan gepland. Maar anderhalf jaar nadat de eerste schop de grond in ging, is de eerste fase nu zo goed als afgerond.