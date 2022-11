Spaarvarkentjes Noot voor Nood bij Oldenzaals kassa's wachten op wisselgeld of bijdrage via QR

Nieuw dit jaar is de QR-code op het bijhorende kaartje. Door deze te scannen met de telefoon is het mogelijk direct online twee euro of meer bij te dragen voor het goede doel. Het goede doel dit jaar is tweeledig. Allereerst gaat een deel naar praktische noodhulp voor winters Oekraïne. Het andere deel van de opbrengst gaat naar Oldenzaalse culturele groepen, die als gevolg van de coronaperiode in financiële problemen zijn gekomen.

Sterren op het doek

De Noot voor Nood-opbrengsten komen verder binnen dankzij de entreegelden voor het Stroadl Festival (10 euro) op vrijdag 30 december in meerdere Oldenzaalse cafés. Tijdens een speciaal klassiek concert in de Plechelmus-basiliek wordt een uniek Stroadl-schilderij geveild. Deze is gemaakt door portretkunstenaar Agnes de Winter, in 2014 nog winnaar van Sterren op het Doek. Komende weken is het schilderij te zien in de etalage aan de Molenstraat 24. Daar is ook te zien hoe mee kan worden geboden.