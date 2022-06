Spullen verkopen op Oldenzaalse kinderrommelmarkt tijdens Boeskool is Lös? Dit gaat er veranderen

Bedreiging met vuurwerkpi­stool in Overdinkel zorgt voor tranen in rechtbank: ‘Als ze op mij schiet, zijn mijn kinderen veilig...’

ALMELO/OVERDINKEL - Schuldbewust zat Wendy J. donderdag in de rechtbank in Almelo. Ze wordt ervan verdacht op 21 december 2021 meerdere kinderen te hebben bedreigd met een vuurwapen in haar woonplaats Overdinkel. Dat het om een vuurwerkpistool ging, werd pas later duidelijk. Met tranen in haar ogen deed één van de ouders haar verhaal in de rechtbank.

10 juni