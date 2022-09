Stichting RTV Noordoost Twente wil verhuizen naar Oldenzaal

Eenmalige bijdrage

Paal 12

Stichting Noordoost Twente vervult al jaren de functie van lokale omroep voor de gemeenten Dinkelland, Tubbergen, Losser en Oldenzaal. De hoofd locatie is gevestigd aan de Hanzeweg in Denekamp, maar de omroep beschikt over meerdere werkruimtes in de vier gemeenten. In Oldenzaal was dat, tot corona uitbrak, bij Paal 12 op De Thij. Die ruimte beschikt niet over technische faciliteiten en is daardoor minder geschikt als redactieruimte, vindt de stichting. Ook is zij van mening dat het een slecht bereikbare locatie is voor haar vrijwilligers. De omroep is een aantrekkelijke leer- en werkervaringsplek voor jongeren, stagiaires en mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt.