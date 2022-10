‘Stolpersteine in Oldenzaal’ moet een boek worden dat schooljeugd herinnert aan de ereschuld van hun stad

De een, Ruud Faber, is 83 jaar en penningmeester van de Stichting Stolpersteine Oldenzaal. De ander, Martin Meijerink, vierde zijn verjaardag al 87 keer en is zijn hele leven al buitegengewoon geïnteresseerd in de Tweede Wereldoorlog. Beide zijn ze nauw betrokken bij de realisatie van een boekwerkje met daarin alle informatie over 63 Stolpersteine die de afgelopen jaren in Oldenzaal zijn geplaatst. Opdat de ruim zeventig Joodse inwoners en Sinti die in de periode 1940-1945 vanuit deze stad werden gedeporteerd door de Duitse bezetters niet worden vergeten.