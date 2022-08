Streep door Der Verrückte Sonntag van Summer in the City, Falsch und Verrückt verschuift naar Groote Markt

Grens speelt geen rol: Nederland­se en Duitse brandweer blijven samenwer­ken en zetten ‘puntjes op de i’

De Duitse en Nederlandse brandweer in het grensgebied blijven intensief met elkaar samenwerken. Dat is besloten tijdens een bijeenkomst in het stadhuis van Nordhorn, waarin een Duitse delegatie sprak met vertegenwoordigers van buurgemeente Dinkelland.

13 augustus