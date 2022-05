Twee gesjeesde köttels uit Rossum dronken een glas, deden een plas, braken alles af en alles bleef zoals het was

De roodjassen in kwestie lieten een niet te missen spoor van vernielingen na in Dance & Partycentrum Rouwhorst. Alsof dat niet genoeg was, werden medewerkers van Rouwhorst geïntimideerd en bedreigd. Het bestuur van de wagenbouwvereniging gaf in eerste instantie een hoopvol signaal af. In een brief aan de leden werd melding gemaakt van ‘onvergeeflijk en beschamend gedrag’. Klopt. De goede reputatie van de club was door het slijk gehaald. Inderdaad. De daders werden opgeroepen zich te melden. Natuurlijk. Alleen dan zou het bestuur overwegen geen aangifte te doen en de camerabeelden niet openbaar te maken.