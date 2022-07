Vallen de mussen in Twente echt dood van het dak door de hitte? ‘Nee, vooral huisdieren hebben het zwaar’

OLDENZAAL/ENSCHEDE - Dinsdagmiddag 18 juli. Een mus valt dood van het Balengebouw in de Enschedese wijk Roombeek. Komt het door de hitte? Volgens Jack Amels van de Dierenambulance Twente is die kans klein. „Dan mankeerde het beestje al wat, want vogels en andere wilde dieren kunnen wel tegen deze warmte.”