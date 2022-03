Vaste plek voor ooievaar in Overdinkelse boom en Doar’n Döll gaat in Oldenzaal op digitale toer

Wa'k zegg'n wolWa’k zegg’n wol. Een wekelijkse rubriek met (eigen)aardige berichten uit Noordoost-Twente. In deze aflevering: natuurlijke kunst in een Overdinkelse boom en de Doar’n Döll dreaj’t deur, maar alleen nog digitaal.

Ooievaar

Ze vraagt zich af of ze de enige is die het ziet, Claudia Desmet uit Overdinkel. Aan de Hoofdstraat tussen Overdinkel en Losser, ter hoogte van veehouderij Ten Denge, staat een bijzondere bomenconstructie. ‘Daarom komen vast al die ooievaars deze kant op’, grapt Desmet op Facebook.

Uit de reacties onder haar foto blijkt dat ‘de ooievaarsboom’ heel veel mensen nog nooit eerder was opgevallen. Maar dat deze trekvogel zich prettig voelt in Losser, dat is bij iedereen bekend. Sterker nog: Sander Wansing van de Vogelwerkgroep Losser durfde het vorig jaar wel hardop te zeggen: het grensdorp mocht zich wat hem betreft in 2021 hét ooievaarsdorp van Twente noemen.

Niks aan gelogen, bewijst ook het plaatje van fotograaf Dennis Bakker in augustus van datzelfde jaar. Hij legde een wel heel bijzonder tafereel vast: circa vijftig ooievaars in één en dezelfde boom. Ergens in Losser. Wat de grote groep trekvogels specifiek naar deze plek bracht, is nooit duidelijk geworden.

Hetzelfde geldt voor deze bomenconstructie. Is het toeval en mogen we het onder een stukje natuurlijke kunst scharen, of is er opzet in het spel? Wie het (niet) weet, mag zich melden.

Doar’n Döll dreaj’t deur

De echte Oldenzaalse carnavalsvierder wist niet anders: zo’n anderhalve week vóór de Dree Dolle Daag’n viel-ie in de bus: de Doar’n Döll. Honderd pagina’s, soms iets meer, soms iets minder. Altijd kleurrijk, humoristisch en informatief. Maar in een carnavalsseizoen waarin alles anders is, gaat het ook hier op een ander leest. Hoe? Hij verschijnt gewoon niet meer. Tenminste: de papieren versie niet.

In de wereld waarin steeds meer vastigheden verdwijnen, kiest ook de P&P-commissie van De Kadolstermennekes voor een andere weg. Analoog wordt digitaal. Online dus. De camera-afdeling is er speciaal voor uitgebreid, schrijvers worden op pad gestuurd met een microfoon, en knippen en plakken wordt monteren.

Het resultaat mag er zijn: komische filmpjes staan online en verschijnen via social media. Als het dit seizoen goed bevalt, kan het zomaar zijn dat de papieren Doar’n Döll nooit meer terugkomt. De Doar’n Döll Dreaj’t Deur (5xD dus) is geboren. En of het bewust is of niet, het milieu is er ook mee geholpen, want het scheelt toch zo’n 1,3 miljoen pagina’s. Op jaarbasis. Keurig.