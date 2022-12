Voor familie Roeleveld van pompstation aan grens in Denekamp was 2022 een turbulent jaar: ‘De prijzen gingen sky high. Onnavolgbaar!’

Louis Roeleveld zit samen met zijn zoon en vrouw Simone (55) in de shop van het tankstation aan de Nordhornsestraat in Denekamp. 2022 was voor hen een achtbaan. Benzine die op het hoogtepunt 2,25 euro per liter aantikte, onzekerheid over de levering, Duitse pompstations die veel goedkoper waren.

Toch bleef de ondernemersfamilie positief. Ook toen de benzinekorting (Tankrabatt) in Duitsland ervoor zorgde dat het aantal klanten bij het pompstation in Denekamp flink afnam. „Dat was in de vakantieperiode, dat was het enige voordeel...”, aldus Louis. Maar leuk was anders, zegt hij er meteen achteraan.