Waarom onze regio steeds geloviger wordt, ondanks de sluiting van kerken, en ‘Twents Zilver’ onderuit gaat door slechte PR

Gelovig Twente

De terugloop van het aantal rooms-katholieke kerken gaat ook aan Noordoost-Twente niet ongemerkt voorbij. In Oldenzaal is al een kerk gesloopt en zijn er twee aan de eredienst onttrokken, in Albergen is de kerk verkocht en elders in de regio maken de gelovigen zich ook grote zorgen over het voortbestaan van hun kerk. Wie nu denkt dat de ontkerkelijking niet meer te stoppen is in deze contreien heeft het volgens Johan Groote Punt uit Rossum mis. Hij is juist tot de conclusie gekomen dat Twente steeds geloviger wordt.

Een constatering die hij ook onderbouwt met harde feiten. Zo woont er volgens hem niet alleen in Vaticaanstad een Paus, maar is dat in Weerselo ook al jaren het geval. Waar in andere plaatsen De Pastorie leeg komt te staan, kreeg Ootmarsum er een (restaurant met die naam) bij. In horecakringen doen kerkelijke namen het sowieso opvallend goed. Aan de Groote Markt in Oldenzaal is De Dominee een geliefd etablissement en in Rossum kunnen de dorpsbewoners en toeristen in kulturhus De CoCeR letterlijk op de koffie komen bij De Bisschop. ‘Hoe gelovig wil je het hebben’, vraagt Johan zich dan ook af.

Hoewel het aanbod nu breed is, is het wachten natuurlijk op de restaurateur die het gat induikt met de opening van ‘Het Laatste Avondmaal’. Aan de andere kant, je moet wel heel veel geloof hebben in een terugkeer van de gasten om voor zo’n naam te durven kiezen.

PR voor dummies

Anno 2022 zou je mogen verwachten dat elke zichzelf respecterende organisatie weet hoe groot het belang is van goede PR. Niet dus. Nog steeds zijn er legio overheidsinstanties, bedrijven, organisaties en projecten die echt geen flauw idee hebben wat er om de hoek komt kijken als het gaat om optimale communicatie. Twents Zilver, een prachtig initiatief van Kaliber Kunstenschool, lijkt ook tot die categorie te behoren.

Met als kop ‘Zilvercoaches in de startblokken’ ontving deze krant een persbericht over dit project. Toonde de contactpersoon zich in eerste instantie erg enthousiast om daar meer over te vertellen, uiteindelijk werd ze onverbiddelijk teruggefloten door- u raadt het al- iemand van de afdeling PR.

Een afdeling die nu vanwege vakantie niet bereikbaar is, maar in september zijn we als eersten aan de beurt. Dus er wordt eind juli een persbericht verstuurd waar ‘de contactpersoon’ niks over mag zeggen en degenen die dat wel mogen, zijn ruim vijf weken niet bereikbaar. Garanties kunnen we niet geven. Maar de kans dat er in september contact wordt gezocht met die heerlijk uitgeruste PR-medewerk(st)er lijkt vooralsnog uiterst klein.