Zelfs voor Tom Cruise lijkt het open houden van de Plechelmuskerk in Rossum een mission impossible

In het Gött’nkeurndoarp sluiten ze de ogen niet voor de realiteit. En die is niet veel anders dan die in de overige kerkdorpen in Noordoost-Twente. Het aantal kerkgangers daalt overal harder dan de populariteit van dit kabinet in agrarische kringen. Sluiting van kerkgebouwen is nog niet aan de orde. Maar, en dat beseffen ze in Rossum donders goed, op niet al te lange termijn is het zeker niet uitgesloten. Hoogste tijd dus voor actie.