100.000 mensen in Twente vissen straks allemaal in dezelfde ‘huurwoningenvijver’

Jan Hampsink verdient de Oldenzaal­se Jan Kip Trofee: Oelewapper én carnavals­man pur sang

Jan Hampsink was zaterdag met stomheid geslagen. Als vaste bezoeker was hij in een volle zaal Ter Stege bij de uitreiking van de Jan Kip Trofee. Dat hij de gevierde man zou worden, had deze carnavalsman in hart en nieren nooit verwacht.