100 jaar Quick ’20 in Oldenzaal: ‘Het voelt er als thuiskomen’

Uitbaters Fox in Denekamp schrappen alle bruiloften, ook die van henzelf: ‘Het was het enige lichtpunt­je in dit rotjaar!’

10 oktober DENEKAMP - De trouwjurk van zijn partner Corinne blijft voorlopig in de kast. Deze week zouden ze trouwen, maar ook de eigen bruiloft blies horecaondernemer Mark Fox van het gelijknamige restaurant in Denekamp af. Vanwege de aangescherpte coronamaatregelen. „Het was het enige lichtpuntje in dit rotjaar”, zegt hij.