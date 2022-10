2.000 fanatieke hardlopers trekken zondag naar Oldenzaal voor Halve Marathon

Nóg een nieuwe kleding­zaak in Oldenzaal: ‘Hier was echt behoefte aan’

OLDENZAAL - In Oldenzaal is genoeg nieuws te ontdekken op het gebied van kleding. Pal naast de nieuwe dameswinkel More, opende deze week nóg een zaak: Street One - Cecil. Leuk te weten: in de winkel hangt elke maand een nieuwe collectie.

