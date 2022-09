Aan tafel om te praten over drugsgebruik, maar de ouders van Oldenzaalse jongeren staan bepaald niet te trappelen

OLDENZAAL - Het is een precair onderwerp dat zich maar lastig in de openbaarheid laat bespreken: het drugsgebruik onder jongeren en jong volwassenen in de Boeskoolstad. Een probleem dat ook in omliggende dorpen de kop opsteekt. Om helder te krijgen hoe groot dit probleem nu eigenlijk is en wat er aan gedaan kan worden, gaan onderzoekers van het Trimbos Instituut volgende week in gesprek met jongeren en hun ouders. Grote vraag is natuurlijk wat er met de uitkomsten van deze aanpak wordt gedaan. Niet alleen in het stadhuis of politiebureau, maar ook in de huiskamers van alle gezinnen die dit aangaat.

De tijd dat de jongeren in Noordoost-Twente de term ‘witte motor’ associeerden met een glas volle melk ligt al een hele tijd achter ons. Als de hardnekkige verhalen uit het geruchtencircuit kloppen, denken ze nu eerder aan een lijntje coke. En voor wie dat te prijzig is, is een aantrekkelijk geprijsd pilletje nooit ver weg. Nadat ze een volle bus met jongeren thuis hebben afgeleverd na een heftig feestje schijnen de chauffeurs bij het schoonmaken van hun voertuig nog net niet te struikelen over de welbekende zakjes (maar dan zonder inhoud). Medewerkers van de uitgaansgelegenheden kunnen een boekje open doen over hun ervaringen met bezoekers die wat wazig uit de ogen kijken. De namen van plekken waar gescoord kan worden en de namen van personen die je daarbij kunnen helpen, vind je niet terug in de categorie ‘Best Bewaarde Geheimen’. En de wisselbeker voor het dorp waarin de meest pillen en coke worden gebruikt, maakt een rondgang door heel de regio.

Achter gesloten deuren heeft de politiek zich al vaker laten bijpraten door de politie. Tot een concrete aanpak van het probleem (want zo mag je het toch wel noemen), heeft dat tot op heden nog niet geleid. Maar zou nu verandering in moeten komen. Want op verzoek van de gemeente Oldenzaal hebben onderzoekers van het befaamde Trimbos Instituut zich in de Boeskoolstad gemeld. Een stad waar opmerkelijk genoeg coffeeshops nog steeds aangemerkt worden als ‘zeer ongewenst’.

Aan de gesprekstafel. De Trimbossers zijn gespecialiseerd in onafhankelijk onderzoek naar mentale gezondheid en het gebruik van alcohol, tabak en drugs. Nadat er uitvoerig gesproken is met onder meer horeca-ondernemers, jongerenwerkers, buurtbeweegcoaches en het schoolmaatschappelijk werk hopen ze nu aan tafel te komen zitten met jongeren en hun ouders. Die worden onderverdeeld in drie focusgroepen: 18-minners, 18-plussers (tot 27 jaar) en hun ouders. Wie behoefte aan een gesprek over dit thema kon zich aanmelden voor een gesprek van anderhalf uur in het stadhuis. Of dat nou de meest uitnodige locatie is voor een openhartig gesprek over het drugsgebruik in de stad, daar kun je van mening over verschillen.

Hoewel enkele jongeren het gesprek aangaan met de Trimbossers loopt het allesbehalve storm. Een waardebon als lokkertje blijkt niet aantrekkelijk genoeg om twijfelaars over de streep te trekken. Wie zich wel wil laten ondervragen, hoeft trouwens niet bang te zijn dat hij of zij met de drugsbilletjes bloot moet. Want het gaat de onderzoekers dus niet om de persoonlijke verhalen. Ze hopen vooral een beeld te krijgen van de omvang van de problematiek. En als de jongeren en hun ouders ook nog een oplossing kunnen aandragen, is dat helemaal mooi meegenomen.

Ik schat zelf in dat het reeds uitgevoerde rioolwateronderzoek, waarbij gekeken wordt wat er nog aan soft- en harddrugs kan worden teruggevonden in het rioolwater, een (verontrustende) uitkomst oplevert. Mocht het aantal aanmeldingen niet toenemen, dan kan er geen representatief onderzoek worden uitgevoerd. Waardoor het lastig wordt om werk te maken van oplossingen. Het tegengaan van het drugsgebruik onder jongeren en jongvolwassenen is echter niet alleen een opgave van allerlei overheidsinstanties. Ouders dragen daarin ook een grote verantwoordelijkheid. Des te spijtiger is daarom dat zich tot afgelopen donderdag nog niet één ouder had gemeld bij de gemeente. Hoe noem je zoiets ook alweer. Iets met de kop in het zand steken of zo? Als het probleem niet onder ogen worden gezien, zul je het ook nooit kunnen oplossen.

En wat gebeurt er volgende week?

In café Haamberg begint maandag 26 september om 20.00 uur de officiële jaarvergadering van de Stichting Dorpsraad Tilligte. Onderwerpen die aan de orde komen zijn onder meer de plannen voor woningbouw in het dorp, de stand van zaken met betrekking tot de oude gymzaal, de toekomstvisie van Erve Meinders aan de Kerkweg en de verduurzaming van het dorp (Tilligte van het gas af).

Op dinsdag 27 september wordt in kulturhus ‘t Trefhuus in Overdinkel een informatie-avond gehouden (aanvang 19.30 uur) over de realisatie van het zonnepark aan de Drielandsweg. Tijdens deze bijeenkomst wordt met name ingegaan op de vraag hoe inwoners van en bedrijven uit de gemeente Losser kunnen investeren in dit project.

Hoe ver de voorbereidingen zijn gevorderd voor de realisatie van een Noabershof aan de Thijsniederweg in Oldenzaal, dat wordt donderdag 29 september uit de doeken gedaan tijdens een informatie-bijeenkomst in hotel Het Landhuis. De aanwezigen krijgen meer te horen over de exacte planning van de (bouw)werkzaamheden en hoe ze zich kunnen aanmelden voor een woning in dit complex.

Liefhebbers van live-muziek kunnen zaterdag 1 oktober weer hun hart ophalen in Denekamp. Onder het motto ‘Denekamp Undercover’ treden daar diverse tribute-bands op. Van Status Quo en Coldplay tot aan CCR, Wolfgang Petry en Johnny Cash.

Wat vindt u?

Onderzoekers van het Trimbos Instituut willen in gesprek komen met jongeren en hun ouders over de omvang van de drugsproblematiek in Oldenzaal en eventuele oplossingen. Veel jongeren hebben zich nog niet aangemeld en de ouders laten het tot nu toe helemaal afweten. Begrijpelijk of slechte zaak, wat vindt u?

Poll Weinig Oldenzalers willen meewerken aan Trimbos-onderzoek naar drugsproblematiek Echt een gemiste kans om het probleem in kaart te brengen en samen te werken aan een oplossing.

Ach, het gebruik van verslavende middelen is van alle tijden. Waar maken we ons druk om? Weinig Oldenzalers willen meewerken aan Trimbos-onderzoek naar drugsproblematiek Echt een gemiste kans om het probleem in kaart te brengen en samen te werken aan een oplossing. (80%)

