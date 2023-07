Aantal octrooien per hoofd van de bevolking in Oldenzaal boven landelijk gemiddelde

1942-2023 Rob van Barneveld bracht dag en nacht door in zijn zo geliefde drukkerij in Denekamp

Hij begon in 1966 met een klein stencilbureau in Haaksbergen en in 1979 opende hij zijn drukkerij in Denekamp. Rob van Barneveld, grondlegger van het Denekamps Weekblad (nu Dinkelland Visie) en vele andere huis-aan-huisbladen. Hij overleed zaterdag op 81-jarige leeftijd.