Afgelopen vijf jaar meer meldingen van winkeldiefstal in Oldenzaal

Omgekomen vliege­niers uit Australië en Engeland zijn bij Hedwig Borchert (93) in De Lutte ‘in goede handen’

In de rubriek Niet Vergeten praten we met bezoekers van begraafplaatsen in NO-Twente. In aflevering 11 zijn we op het r.-k. kerkhof in De Lutte. Hedwig Borchert bezoekt de graven van vijf geallieerde vliegers. „Het waren nog maar jongens.”