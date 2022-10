Al 42 jaar werkt René (60) in de supermarkt, nu ook als manager voor de nieuwe Plus in Oldenzaal

Kor (54) stopt noodgedwon­gen met bedrijf in Zwolle door torenhoge energiere­ke­ning: 'Zeer pijnlijk’

Een galajurk of kostuum laten reinigen bij Kor Boers (54) kan na vandaag niet meer. Met pijn in zijn hart sluit de Hasselter de deuren van Cristal Cleaning in Zwolle, waarmee zijn ouders 32 jaar terug begonnen en de hele regio werd bediend. ,,In een paar maanden tijd zijn de energiekosten van 2000 naar ruim 8000 euro per maand gegaan.”

30 september